21:40 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Помощь от государства? Наша комиссия является независимой"

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов отметил, что закон по поводу об уголовном наказании за распространение допинга будет принят в самое ближайшее время. По его словам, в стране создается идеальная система допинг-контроля.

 
Виталий СМИРНОВ.Виталий Смирнов: "Наша цель – ноль положительных допинг-проб в 2017 году"

– Руководство страны готово вам в этом помогать?

– Наша комиссия является независимой, и мы осуществляем свою деятельность самостоятельно, но вы прекрасно понимаете, что когда речь идет, в частности, об изменениях в законодательстве, нам без помощи не обойтись. И я могу сказать, что поддержка у нас просто фантастическая.

– В каком состоянии находятся поправки к законам об уголовном наказании за распространение допинга и склонение к применению запрещенных веществ?

– Ожидается, что закон будет принят в самом ближайшем будущем. Этот вопрос решен. После его принятия мы выйдем на уровень самых продвинутых и самых непримиримых к допингу стран – Италии и Германии, где уже существует уголовное преследование за допинговые нарушения. У нас создается идеальная система допинг-контроля, но мы не должны превращаться в белую ворону. После того как система будет создана, мы призовем следовать нашим стандартам и остальные страны. В любом случае в 2017 году мы должны поставить перед собой цель – ноль положительных допинг-проб.

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