15:15 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Новое антидопинговое агентство получит независимое финансирование"

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов подчеркнул, что его комиссия практически не имеет контактов с госструктурами.

- Мы являемся независимой комиссией, у нас нет людей из госструктур. Мы стараемся не поддерживать контакты с представителями министерства, которые попали под "карантин", – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Кроме того, новое антидопинговое агентство получит прямое независимое финансирование. Ни Минспорт, ни другое ведомство не должно пропускать через себя деньги, идущие на РУСАДА. Никаких посредников больше не будет. По таким принципам работает британское агентство. Такая задача стоит, надеюсь, нас услышат.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160908/1069287932.html

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