Виталий Смирнов: "НОАК будет работать в тесном контакте с Еленой Исинбаевой"

Руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказал мнение о том, что новый Наблюдательный совет РУСАДА во главе с двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом Еленой Исинбаевой будет плотно взаимодействовать с НОАК. По его словам, предстоит большая работа по созданию антидопинговой системы, о которой недавно говорил Президент России Владимир Путин.

– Я разговаривал с Исинбаевой, поздравил ее, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Это очень ответственное, большое дело. Сейчас впереди стоит огромная задача по созданию антидопинговой системы, о которой недавно говорил Президент страны. Мы с ней сейчас будем все вместе работать, в том числе и наша комиссия, а она член НОАК. Думаю, что все очень хорошо. Лена – достойная кандидатура.

Надо иметь в виду, что ей оказали внимание спортсмены всего мира, ее избрали в комиссию атлетов МОК. Она вошла в ряды членов МОК, это знак качества и признания не только заслуг, но и высоких моральных, этических ее качеств. Она человек с жизненным опытом, она знает, что это за проблема. Она сама пострадала от этого, поэтому она у нас будет, с одной стороны, непримиримым борцом с этим злом, а с другой стороны – активно участвовать в создании такой структуры, организации, которая позволит нам занимать ведущие позиции в этом деле.

Спектр обязанностей будет широкий. Мы хотим выйти на очень высокий уровень по проверке не только членов сборной, но и молодежных, юношеских, детских команд. У нас большие планы, так что я думаю, что Исинбаева в этом будет принимать активное участие. Восстановление РУСАДА продвигается хорошо. Завтра буду выступать на олимпийском собрании, буду подробно рассказывать, что мы сделали.