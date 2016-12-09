Виталий Смирнов: "Никакой государственной поддержки допинга не было и быть не может"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов считает, что тема, которая поднимается в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, не является проблемой одной страны. Он добавил, что российская сторона не отрицает существование проблемы с допингом.

– Мы получили доклад Макларена, видели и слышали пресс-конференцию. Сейчас материалы переводятся на русский язык. Что хочу пока сказать: проблема, которую поднимает профессор Макларен, не является проблемой одной страны. Мы свидетели того, что каждый день идет информация о том, что те или иные спортсмены в каких-то странах попадают под санкции. Можно сказать, что это общее зло, с которым необходимо бороться. Макларен подчеркнул, что мы должны быть все вместе, на одной стороне.

Мы не отрицаем того, что проблема у нас существует. Соответствующие органы занимаются этим делом, мы проводили заседание комиссии совместно со Следственным комитетом. Работа будет продолжаться, в том числе против главного фигуранта доклада, господина Родченкова, который обвиняется в организации преступного сговора. Мое личное убеждение – никакой государством организованной и поддержанной системы манипуляции не было и быть не может. Это противно самой природе того, что у нас делается. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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