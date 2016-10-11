Виталий Смирнов: "Независимая антидопинговая комиссия выстраивает диалоги с МПК и ВАДА"

Глава независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что комиссия занимается выстраиванием диалога с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Также Смирнов попросил поручить Минобрнауки разработать антидопинговую программу для образовательных учреждений.

– Мы договорились о сотрудничестве с ПКР и выстраиваем диалог с Международным паралимпийским комитетом (МПК) и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), – сказал Смирнов в ходе заседания Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – Надеюсь, этот диалог завершится восстановлением членства ПКР.

Считаем правильным поручить Минобрнауки разработать широкомасштабную и долгосрочную антидопинговую программу для всех образовательных учреждений. Уверены, это привлечет внимание и СМИ, и частных инвесторов. (ТАСС)