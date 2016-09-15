Виталий Смирнов: "Неправильно связывать хакерские атаки на ВАДА с Россией"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов сообщил, что его организация готова оказать содействие ВАДА в проведении расследования по поводу хакерских атак. Также он считает, что неправильно связывать эти атаки с правительством той или иной страны.

- Одним из основных направлений в работе нашей комиссии является выстраивание открытых и честных отношений с ВАДА, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Мы находимся в постоянном контакте с руководством этой организации. И некоторое время назад мы получили письмо от президента агентства Крейга Риди, в котором он просит нас оказать содействие в расследовании кибератак на ВАДА. По его информации, эти атаки организованы определенной хакерской группой, которая якобы имеет связь с российской исполнительной властью.

В этой связи хотел бы сказать, что в современном мире кибератаки являются глобальной проблемой, и мне кажется, было бы неправильным сразу связывать их с правительством той или иной страны. Вместе с тем считаем важным подчеркнуть, что мы выступаем категорически против каких-либо кибератак, квалифицируем такие действия как незаконные и готовы оказать содействие ВАДА в проведении всестороннего расследования.