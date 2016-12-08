Виталий Смирнов: "Некоторые предложения программы РФ по борьбе с допингом станут прорывом для всего мира"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов подчеркнул уникальность российский программы по борьбе с допингом, которая будет готова в начале 2017 года, передает корреспондент "СЭ" Егор ПОЗДНЯКОВ. По словам руководителя, некоторые рассматриваемые предложения могут стать прорывом для всего мира.

- В последние годы мы столкнулись с попытками внешнего давления, - сказал Смирнов. - В ход было пущено все до травли наших паралимпийцев. Но нет худа без добра. Национальная программа противодействию допинга будет готова в начале следующего года. Это одна из наших ключевых задач. Некоторые рассматриваемые предложения могут быть прорывом не только в России, но и для всего мира в целом. В их числе проблемы допинга, договорных матчей, подкупа судей и так далее.