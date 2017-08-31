Виталий Смирнов: "Находимся в тесном контакте с ВАДА и МОК"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов отметил, что старается еженедельно обсуждать с главой Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейгом Риди вопросы, связанные с совершенствованием антидопинговой работы в России и восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В четверг совет учредителей РУСАДА утвердил кандидатуру на пост гендиректора организации, им стал Юрий Ганус, что стало еще одним шагом на пути приведения организации в соответствие с международным кодексом ВАДА.

– Мы со всеми работаем в тесном и постоянном контакте, – цитирует ТАСС Смирнова. – Сегодня Риди я звонил несколько раз, чтобы обсудить текущие вопросы, но пока не успел его поймать. Мы находимся в постоянном контакте, не проходит и недели, чтобы мы не звонили друг другу или не переписывались.

Мы находимся в постоянном контакте и с ВАДА, и с Международным олимпийским комитетом (МОК), и с международными федерациями.