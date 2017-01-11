Виталий Смирнов: "NADO выразили позицию руководителей узкоспециализированных коллективов"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что Национальные антидопинговые организации (NADO), выступившие за санкции в отношении России и российских спортсменов, выразили позицию узкоспециализированных коллективов, а не мнение самих стран.

В понедельник руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях, а также лишить страну всех турниров из-за допинга.

– Мы видим, что некое заявление подписано от лица агентств 19 стран, – приводит ТАСС слова Смирнова. – Возникает ложное впечатление, что это позиция самих стран, а это не так. Это лишь позиция руководителей небольших, узкоспециализированных коллективов (10 - 20 человек). В этой связи должен отметить, что у нас по-прежнему сохраняется рабочий контакт как с национальными олимпийскими комитетами, так и с международными спортивными федерациями, безусловное большинство которых демонстрируют взвешенный и разумный подход к сложившейся ситуации.

Хочу напомнить господину Тайгарту (главе Американского антидопингового агентства), что вопиющим примером коррупции в мире спорта, доказанным на сегодняшний день, является как раз американская история с лабораторией BALCO в Сан-Франциско и легкоатлетической сборной США. И при том, что это был чудовищный скандал, никто и никогда не требовал отстранить не то что всю команду США, но даже команду по конкретному виду спорта. А когда сегодня мы слышим требования отстранить всех без исключения российских спортсменов, то это выходит за все рамки здравого смысла.