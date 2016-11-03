Виталий Смирнов: "Мы приветствуем работу законодателей в вопросе по борьбе с допингом"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов высказал мнение о том, что принятие закона об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга станет важным шагом в построении эффективной антидопинговой системы в России. Закон был принят Государственной Думой РФ во втором и третьем чтениях.

– Это является очень важным шагом в деле построения эффективной антидопинговой системы в стране, – приводит ТАСС слова Смирнова. – Мы приветствуем работу законодателей.