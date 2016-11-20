16:31 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Московскую антидопинговую лабораторию должен возглавлять иностранец"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов высказал мнение о том, что руководить московской антидопинговой лабораторией должен иностранный специалист. По его словам, на сегодняшний день в московской антидопинговой лаборатории, оборудованной по последнему слову техники, работают 54 специалиста, 20 из которых – научные сотрудники.

– Мы предложили дать нам своего представителя для того, чтобы он руководил нашей лабораторией, – приводит ТАСС слова Смирнова.

Независимая комиссия ВАДА 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Министерства спорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей ВАДА 18 ноября утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798728

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