Виталий Смирнов: "Легкова по-человечески жалко, но он имеет право доказать свою невиновность"

Почетный член МОК, глава НОАК Виталий Смирнов отметил, что он сочувствует российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову, которые были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Смирнов также добавил, что они имеют право доказать свою невиновность.

- Международный олимпийский комитет и его президент Томас Бах уже давно заявили, что соответствующий департамент лозаннского университета нашел метод, который четко определяет, было, вмешательство или нет, - цитирует ТАСС Смирнова. - Я не юрист, мне сложно полемизировать в этом отношении. Пока это воспринимается как данность, из которой будет исходить Международный олимпийский комитет.

Мне, как человеку, который всю жизнь провел в спорте, очень жаль этих людей, я им искренне сочувствую. Но если они не сомневаются в своей правоте, то имеют право обратиться в другие инстанции, которые будут рассматривать этот вопрос.

Напомним, что вчера комиссия МОК вынесла решение пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпиадах и аннулировать их результаты на Играх-2014 в связи с нарушением антидопинговых правил. Легков лишился золота на дистанции 50 км, а сборная России, в составе которой он выступал, – серебра в эстафете 4x10 км. Лыжники намерены подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на это решение.