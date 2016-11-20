13:41 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Есть ощущение, что в скором времени возобновится работа РУСАДА"

0
0
0

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смрнов подчеркнул, что у него есть надежда на восстановление аккредитации РУСАДА в ближайшее время. По его словам, лаборатории понадобится иностранный специалист, который сможет наладить ее работу после этого.

- Сейчас в России создается система, при которой допинг-тестированием будут охвачены все кандидаты в сборные по всем видам спорта, - приводит ТАСС слова Смирнова. - А это значит, что в случае возврата соответствия РУСАДА и аккредитации лаборатории станет возможным проводить до 25 тысяч допинг-тестов в год, которые охватят более 10 тысяч спортсменов по всей стране.

Лично у меня есть ощущение, что проблема вскоре будет решена. А как только это произойдет, нам очень хотелось бы, чтобы лаборатория тут же приступила к полноценной работе. И здесь мы просим помощи у ВАДА в приглашении необходимого нам иностранного специалиста, который мог бы квалифицированно наладить ее работу, мы готовы к полной прозрачности и контролю за деятельностью лаборатории в Москве.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3798543

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ