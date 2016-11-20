Виталий Смирнов: "Есть ощущение, что в скором времени возобновится работа РУСАДА"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смрнов подчеркнул, что у него есть надежда на восстановление аккредитации РУСАДА в ближайшее время. По его словам, лаборатории понадобится иностранный специалист, который сможет наладить ее работу после этого.

- Сейчас в России создается система, при которой допинг-тестированием будут охвачены все кандидаты в сборные по всем видам спорта, - приводит ТАСС слова Смирнова. - А это значит, что в случае возврата соответствия РУСАДА и аккредитации лаборатории станет возможным проводить до 25 тысяч допинг-тестов в год, которые охватят более 10 тысяч спортсменов по всей стране.



Лично у меня есть ощущение, что проблема вскоре будет решена. А как только это произойдет, нам очень хотелось бы, чтобы лаборатория тут же приступила к полноценной работе. И здесь мы просим помощи у ВАДА в приглашении необходимого нам иностранного специалиста, который мог бы квалифицированно наладить ее работу, мы готовы к полной прозрачности и контролю за деятельностью лаборатории в Москве.

