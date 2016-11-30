14:21 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Есть ощущение, что руководство ИААФ настроена снять санкции с ВФЛА"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказал мнение о том, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) настроена в ближайшее время снять санкции с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

– У меня есть ощущение, что руководство ИААФ настроено на то, чтобы снять санкции против нашей федерации, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Больше ничего не могу сказать.

Комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством независимого эксперта Ричарда Макларена в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161130/1112996611.html

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