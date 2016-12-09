Виталий Смирнов: "Доклад Макларена уже устарел"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов подчеркнул, что главная задача комиссии – создать эффективную систему борьбы с допингом. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Доклад в какой-то степени уже устарел, так как сразу после первой части были приняты меры, – подчеркнул Смирнов. – Самое главное, что удалось за очень короткий промежуток времени принять новый закон об уголовной ответственности за распространение допинга, был изменен закон, который позволил РУСАДА быть независимым.

Главная задача, которую мы перед собой поставили, – это создание эффективной системы борьбы с допингом. Мы надеемся, что это будет одна из самых продвинутых систем в мире, и она будет принята мировым сообществом. Сам доклад мы внимательно изучим и найдем возможность отреагировать. Кстати, Макларен в докладе упомянул о встрече со мной. И сказал, что у него сложилось впечатление, что в России есть команда, которая нашла выход из создавшегося положения. Он отрицательно ответил на вопрос о вовлечении Олимпийского комитета. Так что даже Макларен не может отрицать той работы, которая у нас проделана. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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