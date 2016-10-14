21:12 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Диалог с Маклареном вышел более чем позитивный"

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Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов остался доволен встречей с руководителем независимой комиссии ВАДА Ричардом Маклареном. Напомним, что на конец этого месяца запланирован релиз второй части доклада канадца о допинг-системе в российском спорте и о ее применении на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

- Встреча была полезной, интересной, содержательной. Если бы диалог наш не продвигался вперед, я бы нашу беседу так не охарактеризовал, - приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Диалог вышел, я считаю, более чем позитивный. Встреча еще раз убедила меня, что нужно контактировать и встречаться. Человек никогда не был у нас, однажды гостил в Русском доме в Турине на Олимпийских играх 2006 года.

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http://rsport.ru/around/20161014/1110768998.html

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