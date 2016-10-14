Виталий Смирнов: "Действия России по борьбе с допингом вызвали удивление у представителей комиссии Макларена"

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов рассказал, что руководитель независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен удивился, узнав об инициативах России по борьбе с допингом. Российский специалист встретился с Маклареном в четверг в Швейцарии. Напомним, что релиз второй части доклада канадца о допинг-системе в российском спорте и о ее применении на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи намечен на конец октября.

- Я Макларену четко рассказал, что мы делаем, сказал, что у нас просто исключена какая-то государственная линия, политика, вмешательство в это дело, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - Рассказал ему, что мы решаем вопрос по закону об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга, практически решен вопрос о независимости нашего антидопингового агентства и лаборатории. Мы начинаем семинар вместе с сотрудниками WADA, мы отслеживаем вопросы, связанные с наказанием тех людей, кто был упомянут в списке. По этому поводу я отправил запросы и Мутко, и Жукову, и в Паралимпийский комитет России. Мы взяли на себя вопросы оказания помощи паралимпийцам. Действия российской стороны у представителей комиссии Макларена вызвали удивление. Почему мы об этом не знаем, спросили они. Я ответил, что, наверное, эта информация не находит отклика на страницах их прессы.