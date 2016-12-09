17:45 | ДОПИНГ

Виталий Смирнов: "Большинство обвинений Макларена основывается на показаниях одного человека"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов считает, что важно понять, когда давление на российскую сторону является обоснованным, а когда нет. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

– Я не хочу участвовать в полемике, потому что любые ошибки возможны. Мы и раньше говорили, что вызывает сомнение, что большинство обвинений основывается на показаниях одного человека, замаранного в неблаговидных делах. Но мы должны еще внимательно изучить доклад.

Макларен сказал, что не назвал ни одного имени, эти имена закодированы и находятся на сайтах соответствующих международных федераций.

Если изучать нашу историю, на нас постоянно оказывали давление. Но важно понять, когда оно обосновано, а когда нет. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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