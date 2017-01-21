Виталий Мутко: "Зеппельт может снять еще 50 серий про допинг в России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что информаторов по проблемам допинга в России хватает. В связи с этим, по словам Мутко, немецкий журналист Хайо Зеппельт может снять еще хоть 50 серий своих фильмов. Напомним, новый фильм Зеппельта на телеканале ARD про допинг в российском спорте выйдет завтра.

– Всегда удивлял его интерес к российскому спорту, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Как будто в Германии больше нет забот. А ведь кто-то финансирует все эти фильмы... Пусть он озаботится своими, посмотрит статистику немецких спортсменов, других. А он снова про Россию. Ну, молодец – флаг в руки. У нас огромная страна, обиженных много. Можно еще 50 серий снять. Проблем с информаторами нет. И мы их всех видим. Это кажется, что нет, но мы их знаем.

Одного наказали, потом вдруг он становится борцом за правду. Его никто не знал до этого, а тут он сайт открывает, с чем-то борется... Порядочные люди – это те, кто ни разу не привлекался, а пришел и сказал: "Тут система, а я так не хочу".