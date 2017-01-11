Виталий Мутко: "Заявление NADO - это продуманная атака на российский спорт"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко подчеркнул, что призыв 19 антидопинговых агентств лишить Россию права участия в любых соревнованиях является продуманной атакой, цель которой - дискредитация российского спорта. Главы NADO ранее провели встречу в Дублине, где обсудили вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. В документе утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Эти двойные стандарты никому не нужны, все больше голосов со стороны спортсменов, - приводит Р-Спорт слова Мутко. - Вы же читали Юстину Ковальчик, это великая спортсменка, что она сказала? Что горда, что наконец-то победил здоровый спортсмен - наш Серега Устюгов (на "Тур де Ски"), здоровый и сильный парень. Не обращайте внимания на эти заявления. Это продуманная атака на российский спорт, целью которой является дискредитация. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать одно - что делали и будем делать все, чтобы защищать наших спортсменов.

Наверное, мы очень мягкие. Пора переводить это все в правовую плоскость, выходить в судебные инстанции. Именно в судебные, потому что в спортивном арбитраже это делать бесполезно. Все эти заявления беспочвенны. Абсолютно уверен, что все-таки большинство международных спортивных организаций не будут смешивать (это дело) с политикой. Сегодня на исполкоме ФИФА докладывал о ходе подготовки к чемпионату мира в России и Кубку конфедераций. Ни одного вопроса, только поздравления. За последние несколько лет не было ни одного чемпионата мира, подготовка к которому была столь беспроблемной, как в России.