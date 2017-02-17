Виталий Мутко: "Я знаю меру своей ответственности, но нельзя встать и уйти"

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко подчеркнул в интервью телеканалу РБК, что не намерен покидать свой пост из-за ситуации с допингом. Он отметил, что знает свою меру ответственности.

– Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти, – сказал Мутко. – Такие вопросы обсуждаются. Вот есть отрасль физической культуры и спорта, и давайте посмотрим, как она развивается за последние пять-шесть лет. За что должен отвечать министр? Он должен создавать условия для развития отрасли, и за последние годы доля граждан, вовлеченных в спорт, увеличилась в разы – на 20 миллионоа человек, количество спортивный сооружений увеличилось в 1,5 раза. Сегодня практически каждый регион вовлечен в занятия спортом.

Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаемся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю.