20:42 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Вы же видите тренды – хакерские атаки, мы решаем все в мире..."

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Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что все российские сборные по зимним видам спорта будут возвращены, если ситуация перейдет в нормальное правовое поле, а не в политическое. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в воскресенье сняла временное отстранение с российских скелетонистов Александра Третьякова, Елены Никитиной, Марии Орловой и Ольги Потылицыной, которые были временно дисквалифицированы в связи с расследованием МОК по итогам доклада Ричарда Макларена.

- Я уже говорил, что не надо впадать в эйфорию, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Но здесь дело в том, что если все перейдет в нормальное правовое поле, а не в политическое, не в ангажированность и в прочее, то все сборные по зимним видам спорта будут возвращены – я абсолютно в этом уверен.

У нас не было никаких программ, надуманность этого лжеца (Родченкова), который льет на нас эти вещи, она понятна. Вы же видите тренды – хакерские атаки, мы решаем все в мире. Поэтому еще раз скажу – если не захотят переходить в правовое поле, то мы их туда будем переводить. Потому что все эти разговоры, все эти доклады ничего под собой не имеют, кроме политизации. Не более того.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170108/1114693607.html

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