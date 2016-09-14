13:57 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Встревожены хакерской атакой на ВАДА"

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Винус и Серена УИЛЬЯМС. Взлом информации ВАДА об американских спортсменках - скорее во вред, а не на пользу России.Хакеры добавили России допинговых проблем

Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что Россия встревожена хакерской атакой на базу данных Всемирного антидопингового агентств (ВАДА), поскольку персональные данные российских спортсменов также могут оказаться обнародованными.

Ранее генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".

- Ну как можно доказать, что это хакеры из России? Сегодня Россию можно обвинять во всем, это стало модным, - приводит ТАСС слова Мутко. - Я хочу сказать, что у меня такой информации нет, и мы также встревожены, потому что там могут быть данные и на российских спортсменов. Они тоже могут стать достоянием общественности.

Это плохо. В России есть закон о персональных данных. Если кто-то их вскрывает, то привлекается к уголовной ответственности. Данные должны быть защищены.

Не может быть такого, что в Америке НХЛ и НБА не контролируются, а в России КХЛ абсолютно открыта. Российский спорт абсолютно открыт, мы никого не собираемся прикрывать, мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, они есть, но они есть и во всем мире. Почему говорим только о русских? Вам нравится, поэтому и говорите.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3620362

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