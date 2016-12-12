Виталий Мутко: "Все российские сборные готовятся к Олимпиаде-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что спортсмены России проходят подготовку к Олимпиаде-2018, несмотря на доклад Ричарда Макларена. 9 декабря была опубликована вторая часть доклада, в которой говорится, что более 1000 российских атлетов были вовлечены в махинации с допинг-пробами.

- В целом все наши сборные по зимним видам спорта открыты и проходят серьезную подготовку к будущим Играм, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы считаем правильными последние заявления Международного олимпийского комитета. Сейчас мы очень многое делаем для спорта, в том числе и мирового. Выходим на одни из самых больших показателей финансирования антидопинговой программы во всем мире.