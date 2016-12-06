Виталий Мутко: "Весь мир услышал из беседы руководителей ВАДА, как они к России относятся"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что отношение ВАДА к России показала беседа генерального директора организации Оливье Ниггли и главы агентства Крэйга Риди. Запись их неформальной беседы была опубликована телеканалом RT, в ней говорилось, что ВАДА не стремится к скорейшему восстановлению членства РУСАДА.

– Если система допинга работала – все, вы ее приостановили. Ну при чем здесь спортсмены? Они-то здесь при чем, что в лаборатории был жулик-директор? Лабораторию остановили, заменили персонал, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Там 50 лаборантов, работайте дальше. Ну, как-то, значит, нет интереса к этому. Когда микрофон там не отключили, мы услышали руководителей ВАДА, как они к нам относятся. Весь мир услышал.

У нас всегда (были) хорошие отношения с ними (ВАДА), они никогда не были плохими. Это РУСАДА с ними общается. Что касается государства, они нас информируют, мы все с открытой душой делаем, мы все готовы. Мы подписали дорожную карту по восстановлению, мы все последовательно делаем. Если они к нам обращаются, мы готовы все сделать – финансировать, организовывать, поддерживать, соответствующие законы принимать.