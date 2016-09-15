10:24 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "ВАДА обратилось с просьбой оказать содействие"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российская сторона постарается помочь ВАДА в борьбе с хакерскими атаками. Хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждалось, что агентство разрешало принимать запрещенные препараты теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн по медицинским показателям. В четверг также стало известно о положительных допинг-пробах 25 спортсменов, включая российского боксера Мишу Алояна.

- Видите, мы также не защищены. Данные надо каким-то образом хранить, должны быть программы защиты, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я читал, что Ниггли обратился к нам, правительству, оказать содействие, и мы попросим наши соответствующие органы поработать. Но мне сложно что-то комментировать, как и по этому списку. Все-таки это Олимпийские игры, которые проводит МОК. Им это вместе с ВАДА надо комментировать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160915/1080441111.html

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для сестер Уильямс и Симоны Байлз


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КОММЕНТАРИИ (3)
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Излучение Гаврилова-Черенкова

Хакерская атака - это проявление народного гнева на двойные стандарты, на закрытость. Надо добиваться полной прозрачности от ВАДА, информация должна быть в свободном доступе. А иначе все получится, как всегда: наша власть пойдёт им навстречу, а они в очередной раз закрутят гайки. Надо использовать момент, чтобы додавить, а не пойти на сговор. Они не держат слово, сколько раз уже в этом убеждались!

11:39

Vlаdimir

Как мне помнится Россия тоже обращалась к ВАДА с просьбами о 1) допуске легкоатлетов; 2) о допуске паралимпийцев, да и не мешало было увидеть ДОКАЗАТЕЛЬСТВА наличия в России господдержки допинга и что? Тишина! Только списки расширяли и перепроверяли анализы сданные в 2008, 2012 и 2014 годах и усиливали обвинительную риторику!!!!! Не фига! Пусть уходят в отставку, приносят извинения и платят компенсации НЕВИНОВНЫМ!!!!!

11:27

alekstsm

"попросим наши соответствующие органы поработать". Вы лучше какие-нибудь другие органы заставляйте работать, чтобы наши олимпийцы поехали на следующую олимпиаду. Очнётесь в 2020г., когда уже поздно будет.

11:21

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