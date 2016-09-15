Виталий Мутко: "ВАДА обратилось с просьбой оказать содействие"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российская сторона постарается помочь ВАДА в борьбе с хакерскими атаками. Хакерская группа Fance Bears опубликовала часть документов, полученных после взлома базы данных ВАДА. В них утверждалось, что агентство разрешало принимать запрещенные препараты теннисисткам Серене и Винус Уильямс, гимнастке Симоне Байлз и баскетболистке Елене Делле Донн по медицинским показателям. В четверг также стало известно о положительных допинг-пробах 25 спортсменов, включая российского боксера Мишу Алояна.

- Видите, мы также не защищены. Данные надо каким-то образом хранить, должны быть программы защиты, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Я читал, что Ниггли обратился к нам, правительству, оказать содействие, и мы попросим наши соответствующие органы поработать. Но мне сложно что-то комментировать, как и по этому списку. Все-таки это Олимпийские игры, которые проводит МОК. Им это вместе с ВАДА надо комментировать.