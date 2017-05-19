Виталий Мутко: "ВАДА не предъявило нормативных документов по критериям для РФ, это его желание"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не предъявило никаких своих нормативных документов относительно поставленных перед Россией критериев, критерий, связанный с главой наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Еленой Исинбаевой, – это их желание по отношению к России. В четверг в Монреале состоялось заседание совета учредителей ВАДА, на котором было объявлено, что РУСАДА для полного восстановления необходимо выполнить четыре пункта. Ключевым критерием является уход Исинбаевой с поста председателя наблюдательного совета РУСАДА, это нужно сделать до 31 мая.

– Я хотел бы, чтобы мы в России правильно поняли, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Мы почему-то фокусируемся на личности Лены Исинбаевой. Лена – выдающаяся спортсменка, она член МОК. Вопрос к критериям. И они нам поставили такое условие (что глава набсовета не может представлять учредителя). Мы можем с этим не соглашаться, дискутировать и отодвигать восстановление на более поздний срок.

Но второй вопрос в том, что эта организация (ВАДА) должна работать по определенным лекалам, по определенному регламенту, и это второй вопрос, который, я надеюсь, они там обсуждали. Да, мы можем эти критерии выполнить, но самое страшное другое – в том, что они не предъявили никаких нормативных документов самого ВАДА. Это такое желание ВАДА по отношению к России. А по отношению к другой стране они такое желание могут не проявить. Конечно, мы эти критерии выполним, но ответственность ВАДА должна быть в том числе и за то, что происходит в этой организации. И критерии должны быть одинаковыми.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления