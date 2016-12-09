Виталий Мутко: "В Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена обвинила Россию в действиях, которые невозможны в принципе. Вторая часть доклада комиссии Макларена была представлена сегодня в Лондоне. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных крупных турнирах.

- В Сочи было просто нереально делать то, в чем нас обвиняют, - цитирует ТАСС Мутко. - И наши спортсмены никуда не исчезли, как это подается. 80 процентов из них входят в международный пул тестирования, у нас нет спортсменов-однодневок. Возьмем биатлон - атлеты переезжают из одного города в другой, на каждом этапе у них берут десятки проб.

Сейчас надо спокойно переходить в правовое русло, что и будет делаться. Дальше Международный олимпийский комитет (МОК) будет все перепроверять.