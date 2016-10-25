Виталий Мутко: "В сборной одной страны 200 человек с разрешением на допинг. Они все больные, что ли?"

Новый заместитель председателя правительства Виталий Мутко подчеркнул, что допинговые проблемы , с которыми столкнулась Россия, касаются и другие страны. Он также отметил, что выступает за одинаковый подход в выдаче спортсменам терапевтических разрешений.

– Эти проблемы, которые в России вскрылись, они же ведь не только касаются нас, – приводит "Комсомольская правда" слова Мутко. – Это ведь и система контроля со стороны ВАДА за теми организациями, которые берут пробы, анализируют их, выдают разрешения. Вот мы видим: там система так называемых терапевтических разрешений. Но, если спортсмен не знает, что рядом его соперник бежит на соответствующем препарате, это разве честно? Ну и мы же взрослые люди, мы понимаем, что там с 10-13-летнего возраста ведут перспективного спортсмена и его делают уже с заболеваниями, которые позволяют получать препараты. А потом он уже получает на них разрешение. У нас такой культуры нет. И зачем нас подталкивают этой культурой заняться? У нас 17 всего было разрешений, а Миша Алоян вообще не получил его. И вот сейчас против него расследование. А тот, кто вообще на серьезных препаратах "сидел", у него было разрешение, значит, к нему нет претензий.

– То есть, вы выступаете за то, чтобы процедура получения терапевтических разрешений была полностью открыта?

– Я выступаю, чтобы это было понятно и подходы были одинаковы для всех. А не так, что какой-то врач там где-то написал разрешение и ты сразу имеешь право на запрещенные препараты. А то, как вы видите, в сборной одной страны по 200 человек с разрешением. 200! Понимаете? Ну, что, все они больные, что ли?