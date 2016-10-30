18:01 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "У Нагорных и Желановой не будет проблем с трудоустройством"

0
0
0
1

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова не будут испытывать проблемы с трудоустройством. Нагорных был отстранен от должности заместителя министра спорта, а Желанова - советника министра. Оба фигурируют в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 

- Они немножко отдыхают сейчас. Только недавно уволились, - сказал Мутко по телефону. - Это люди квалифицированные, проблем с трудоустройством у них, думаю, не будет. Понять их можно - очень много сделали, квалифицированные специалисты, но сейчас расследование затягивается, а в таком состоянии работать сложно. Продолжат ли работу в спорте? Не знаю, они сами расставят приоритеты.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161030/1111551309.html

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Джин Игнатов

Из спорта их уберут ! Испугаются идти против МОК !

18:49

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ