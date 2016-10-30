Виталий Мутко: "У Нагорных и Желановой не будет проблем с трудоустройством"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что Юрий Нагорных и Наталья Желанова не будут испытывать проблемы с трудоустройством. Нагорных был отстранен от должности заместителя министра спорта, а Желанова - советника министра. Оба фигурируют в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Они немножко отдыхают сейчас. Только недавно уволились, - сказал Мутко по телефону. - Это люди квалифицированные, проблем с трудоустройством у них, думаю, не будет. Понять их можно - очень много сделали, квалифицированные специалисты, но сейчас расследование затягивается, а в таком состоянии работать сложно. Продолжат ли работу в спорте? Не знаю, они сами расставят приоритеты.