18:13 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Спортсмены, уличенные в допинге, должны возвращать премии"

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Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что спортсмены, уличенные в применении допинга и лишенные наград, должны возвращать премии и подарки, полученные от государства и спонсоров. Сегодня была лишена бронзовой медали Олимпийских игр-2008 прыгунья в высоту Анна Чичерова. Допинг-проба Б-2 спортсменки дала положительный результат.

– Премии спортсмены должны возвращать, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Но это сложный процесс. Естественно, если кто-то обманным путем что-то получил, то должен вернуть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161006/1110414404.html

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