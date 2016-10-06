Виталий Мутко: "Спортсмены, уличенные в допинге, должны возвращать премии"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что спортсмены, уличенные в применении допинга и лишенные наград, должны возвращать премии и подарки, полученные от государства и спонсоров. Сегодня была лишена бронзовой медали Олимпийских игр-2008 прыгунья в высоту Анна Чичерова. Допинг-проба Б-2 спортсменки дала положительный результат.

– Премии спортсмены должны возвращать, – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – Но это сложный процесс. Естественно, если кто-то обманным путем что-то получил, то должен вернуть.