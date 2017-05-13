Виталий Мутко: "Совет учредителей ВАДА может принять определенное решение по РУСАДА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) может принять определенное решение по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его словам, страна выполняет все требования в отношении этого вопроса. Мутко добавил, что пока неизвестно, будет ли кто-то представлять Россию на совете учредителей ВАДА.

– 17-18 мая пройдет заседание совета учредителей ВАДА. Посмотрим, конечно, что там будет решено, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Мы не можем предвосхищать события. Все вопросы, которые ВАДА ставило перед Россией, она добросовестно выполняет, нам скрывать нечего. Мы всегда говорили, что у нас никогда не было никаких программ, покрывающих спортсменов. В целом, проблема допинга, к сожалению, имеет место быть – и не только у нас, но и во всем мире. Надеюсь, 17-18 мая определенное решение будет. Какое? Давайте подождем. Пока сложно сказать. Все, что нужно, Россия добросовестно выполняет.

Пока сложно сказать, будет ли кто-то представлять Россию на этом заседании. Мы, конечно, хотели бы, чтобы были представители России, если наше досье будет рассматриваться. Пока ясности нет, но я не исключаю, что наши представители там будут. Кто – будем решать: или представители государства, или самого РУСАДА, или ОКР. Надеюсь, что в понедельник-вторник мы это уточним. Мы готовы к этому обсуждению.