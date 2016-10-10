Виталий Мутко: "Сказали бы честно, что запрещают мельдоний по политическим причинам"

Министр спорта РФ Виталий Мутко на форуме "Россия – спортивная держава" вновь заявил о необходимости четких критериев оценки антидопинговой деятельности в России со стороны международных организаций. В качестве примера существующих двойных стандартов он привел пример с запретом мельдония, передает из Доброграда спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Мы стали заложниками двойных стандартов, – сказал Мутко. – Когда наши коллеги из некоторых стран мониторили препарат, то видели, что многие в нашей сборной принимали мельдоний. Но не было анализа, как выводится препарат, никто ничего не замерял, нигде не опубликованы исследования.

Так скажите тогда честно: "Мы увидели, что русские его принимают, и по политическим мотивам…" С таким отношением мы можем все время упираться в стену. Для сотрудничества нужна честная и добросовестная основа. Необходимы четкие критерии, которым мы готовы соответствовать.