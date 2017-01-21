20:16 21 января | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Сейчас тренд такой - сделать Россию центром мирового допинга"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что Россия могла бы оказать серьезную помощь ВАДА В борьбе с допингом. В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ."Родченков - Сноуден российского допинга"

- Весь смысл фильма был один - показать, что все обманывают, что выиграть нельзя, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Это, кстати, сейчас самая большая беда мирового спорта. Если бы наши коллеги в ВАДА и других международных организациях трезво посмотрели на эту ситуацию, то Россия могла бы быть их очень серьезным партнером. Потому что именно это и движет спортсменами, употребляющими допинг.

Они находятся внутри системы и видят, что один обманывает и остается безнаказанным, другого оправдывают, третьего покрывают... Но сейчас тренд такой - на всех закрыть глаза и центром мирового допинга сделать Россию.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170121/1115227494.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mobile_actor

Центром мирового допинга Россия стала именно под рукодством этого министра спорта.

22:54 21 января

saiga

Россия давно стала центром спортивного идиотизма, когда спорт (возглавил) моторист.

21:15 21 января

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Материалы других СМИ