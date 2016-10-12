12:53 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Серьезно проверим на допинг зимние виды спорта"

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Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что спортивные федерации проведут работу по просмотру каждого потенциального участника Олимпийских игр 2018 года на предмет "допинговой чистоты".

- Зимние виды спорта нам надо серьезно проработать, - цитирует ТАСС Мутко. - Нам нужно будет с федерациями еще раз серьезно посмотреть все составы сборных, посмотреть работу, которую мы делали перед Играми в Рио, посмотреть каждого спортсмена, его досье и допинговую историю. Любой допинговый случай дезориентирует общество и молодежь, ведь они смотрят на какого-то спортсмена, а у него потом находят допинг.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3698032

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