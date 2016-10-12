Виталий Мутко: "Серьезно проверим на допинг зимние виды спорта"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что спортивные федерации проведут работу по просмотру каждого потенциального участника Олимпийских игр 2018 года на предмет "допинговой чистоты".

- Зимние виды спорта нам надо серьезно проработать, - цитирует ТАСС Мутко. - Нам нужно будет с федерациями еще раз серьезно посмотреть все составы сборных, посмотреть работу, которую мы делали перед Играми в Рио, посмотреть каждого спортсмена, его досье и допинговую историю. Любой допинговый случай дезориентирует общество и молодежь, ведь они смотрят на какого-то спортсмена, а у него потом находят допинг.