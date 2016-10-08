Виталий Мутко: "РУСАДА получит больше независимости"

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что РУСАДА после выхода Минспорта РФ из совета его учредителей будет предоставлено еще больше независимости, не исключен вариант с финансированием организации по линии министерства финансов РФ. В пятницу было объявлено, что с 8 октября Минспорта выходит из состава учредителей РУСАДА.

– Сейчас мы еще подумаем, как сделать независимым РУСАДА, не исключаю, что в следующем году будет отдельная строка в бюджете страны – "РУСАДА", – приводит "Р-Спорт" слова Мутко. – И не министерство спорта будет переводить им деньги, а получать они их будут как все бюджетополучатели, по линии Минфина.

Таким образом мы еще больше дадим им независимости, чтобы нам не сказали, что мы как-то влияем на них через финансы. Но РУСАДА тогда будет сложнее, придется работать в рамках определенного бюджета. Им придется отчитываться, к ним будет обращаться Счетная палата. Этот шаг мы сделаем. А дальше я уже не знаю.