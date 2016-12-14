Виталий Мутко: "Российскому спорту нанесен большой имиджевый удар"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность в том, что российский спорт сможет восстановить позиции, утраченные в связи с допинговыми скандалами. Также он выразил надежду на эффективность создаваемой в стране системы по борьбе с допингом.

– В этом году нашему спорту нанесен большой имиджевый удар, связанный с допингом, – сказал Мутко. – Я абсолютно уверен, что мы сможем пройти и это испытание, вернем доверие и вернемся в мировую спортивную семью. И сможем создать лучшую в мире мощную антидопинговую систему, которая не позволит вмешиваться политике и будет работать во всем мире. (Наталья МАРЬЯНЧИК)