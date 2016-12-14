Виталий Мутко: "Российскому спорту нанесен большой имиджевый удар"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность в том, что российский спорт сможет восстановить позиции, утраченные в связи с допинговыми скандалами. Также он выразил надежду на эффективность создаваемой в стране системы по борьбе с допингом.
– В этом году нашему спорту нанесен большой имиджевый удар, связанный с допингом, – сказал Мутко. – Я абсолютно уверен, что мы сможем пройти и это испытание, вернем доверие и вернемся в мировую спортивную семью. И сможем создать лучшую в мире мощную антидопинговую систему, которая не позволит вмешиваться политике и будет работать во всем мире. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
nezasport
Блин, это что получается, сегодня - бобслей, завтра отберут ЧМ-2018 по футболу и мы не будем чемпионами??!! Кроме умных речей и серьезного лица - ничего не можем сделать! К сожалению, понимаю, что и к лучшему это речному моряку - хлопот меньше. Деньги-то уже освоены.
16:09
raaafff
Очень бы хотелось, чтобы этот путь дальше был подальше от Мутко...
16:07
shpasic
бла-бла-бла
15:29
+-=0
еще пару лет с мутко и спорта вообще не будет.
15:28
spetrov
А у них, Виталий Леонтьевич, и не было проблем с допингом. Типа. Или кто-то, кроме хакеров и 1-го канала, это показал или доказал? :) Все останется, как прежде, если вы и дальше будете продолжать играть с шулерами крапленными картами.
15:22