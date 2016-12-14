14:47 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Российскому спорту нанесен большой имиджевый удар"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил уверенность в том, что российский спорт сможет восстановить позиции, утраченные в связи с допинговыми скандалами. Также он выразил надежду на эффективность создаваемой в стране системы по борьбе с допингом.

– В этом году нашему спорту нанесен большой имиджевый удар, связанный с допингом, – сказал Мутко. – Я абсолютно уверен, что мы сможем пройти и это испытание, вернем доверие и вернемся в мировую спортивную семью. И сможем создать лучшую в мире мощную антидопинговую систему, которая не позволит вмешиваться политике и будет работать во всем мире. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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nezasport

Блин, это что получается, сегодня - бобслей, завтра отберут ЧМ-2018 по футболу и мы не будем чемпионами??!! Кроме умных речей и серьезного лица - ничего не можем сделать! К сожалению, понимаю, что и к лучшему это речному моряку - хлопот меньше. Деньги-то уже освоены.

16:09

raaafff

Очень бы хотелось, чтобы этот путь дальше был подальше от Мутко...

16:07

shpasic

бла-бла-бла

15:29

+-=0

еще пару лет с мутко и спорта вообще не будет.

15:28

spetrov

А у них, Виталий Леонтьевич, и не было проблем с допингом. Типа. Или кто-то, кроме хакеров и 1-го канала, это показал или доказал? :) Все останется, как прежде, если вы и дальше будете продолжать играть с шулерами крапленными картами.

15:22

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