07:55 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Российский спорт - один из чистейших в мире"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что российский спорт практически чист от допинга. По его словам, в 2016 году Британским антидопинговым агентством (UKAD) было выявлено всего пять реальных нарушений.

Во вторник 19 национальных антидопинговых агентств провели заседание в Дублине, на котором обсудили вторую часть доклада Ричарда Макларена. В документе утверждается, что в России существует государственная программа поддержки допинга. По итогам собрания главы NADO выступили с призывом запретить российским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях и проводить турниры на территории государства.

- Российский спорт - один из чистейших в мире. Подтверждение этому - 2016 год, где UKAD работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы. Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них - это мельдоний, и всего 5 - нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма - это ложь.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170111/1114773731.html

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