15:32 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Россия вернула позицию лидера в спорте, нужно решать вопрос с допингом"

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Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что Россия вернула свои позиции в мировом спорте, став одним из лидеров. По его словам, теперь нужно решать проблему допинга и переосмыслить систему борьбы с ним. Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности в РФ за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Никаких организационных изменений не будет. Спорт у нас находится на хорошем уровне, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Массовый спорт развивается. В спорте высших достижений мы стали одними из лидеров, вернули свои позиции. Но есть вопросы, которые нам нужно будет решать.

Еще раз переосмыслить всю систему борьбы с допингом. Это не только нам - целостности спорта во всем мире такая угроза (имеется - Прим. "СЭ"). Это и допинг, и насилие на спортивных соревнованиях, это и технические средства, влияние на результат, тотализатор... Нам предстоит несколько пересматривать.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

Четвёртое место на олимпиаде,да ещё с большим отставанием от третьего,безусловно,говорит о"лидерстве"нашего спорта.То ли ещё будет,когда поборим допинг.

16:49

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