Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:09 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Россия согласна с рядом выводов Макларена, но госпрограммы по допингу не было"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Россия частично согласилась с выводами из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее ВАДА отметило, что одним из пунктов по восстановлению РУСАДА является признание выводов из доклада Макларена. Однако, по словам Мутко, российская сторона не согласна с заявлением о существовании некой "государственной программы" по поддержке допинга.

- Мы еще раз говорим о том, что мы согласились с выводами профессора Макларена с точки зрения работы РУСАДА и Московской лаборатории. Только мы свою оценку даем, это не госпрограмма, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170925/1126283575.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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sailor1990

Программа настолько секретная, что о ней не знает даже Мутко)))

22:04

Patisson

Вот были люди в наше время, не то - что нынешнее племя, богатыри - не вы...

21:34