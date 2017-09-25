Виталий Мутко: "Россия согласна с рядом выводов Макларена, но госпрограммы по допингу не было"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что Россия частично согласилась с выводами из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее ВАДА отметило, что одним из пунктов по восстановлению РУСАДА является признание выводов из доклада Макларена. Однако, по словам Мутко, российская сторона не согласна с заявлением о существовании некой "государственной программы" по поддержке допинга.

- Мы еще раз говорим о том, что мы согласились с выводами профессора Макларена с точки зрения работы РУСАДА и Московской лаборатории. Только мы свою оценку даем, это не госпрограмма, - цитирует "Р-Спорт" Мутко.