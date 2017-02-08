Виталий Мутко: "Редкая федерация может принять смелое решение по России"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что международные спортивные федерации не принимают положительных решений в отношении российских спортсменов, поскольку МОК еще не принял окончательного вердикта по докладу Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временные отстранения российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой. В понедельник в Монако состоялось заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций. На пресс-конференции по его итогам глава рабочей группы ИААФ по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что членство ВФЛА еще не восстановлено, поэтому российские легкоатлеты по-прежнему не могут участвовать в международных соревнованиях под российским флагом.

- Мы в таком серьезном положении находимся, это долгоиграющая ситуация, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Пока нет главного вывода по докладу, поэтому все федерации будут вот такие решения принимать. Редкая федерация может принять смелое решение. Есть глобальные вещи, на которые нужно ответить – доклад. Есть комиссия в МОК, должно быть расследование, и позиция РФ должна быть выслушана. Это главное. Пока этого не произойдет, редкая федерация может смелое решение принимать. Перед Рио многие федерации принимали решения на основании имеющихся у них фактов.