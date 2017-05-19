 Виталий Мутко: "Рассчитываем, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю". ДОПИНГ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:54 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Рассчитываем, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю"

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Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью восстановлено к ноябрю 2017 года. Начиная с 2016 года все российские спортсмены находятся под тотальным контролем иностранных антидопинговых организаций. Планирование тестирования осуществляется британским антидопинговым агентством, забор проб – шведскими и немецкими уполномоченными организациями.

– Сейчас возможно получить право на забор допинг-проб, – цитирует ТАСС Мутко. – И затем, в ноябре, получить полное восстановление. Вся дорожная карта реализовывается.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4264924

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

эээ, падажжи, обана, мы еще доклады комиссий Освальда и Шмида не заслушали!

11:11