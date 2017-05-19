Виталий Мутко: "Рассчитываем, что РУСАДА будет полностью восстановлено к ноябрю"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет полностью восстановлено к ноябрю 2017 года. Начиная с 2016 года все российские спортсмены находятся под тотальным контролем иностранных антидопинговых организаций. Планирование тестирования осуществляется британским антидопинговым агентством, забор проб – шведскими и немецкими уполномоченными организациями.

– Сейчас возможно получить право на забор допинг-проб, – цитирует ТАСС Мутко. – И затем, в ноябре, получить полное восстановление. Вся дорожная карта реализовывается.

ВАДА: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления