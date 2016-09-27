12:32 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Процесс восстановления московской антидопинговой лаборатории начнется в конце года"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что речь о начале процесса восстановления в правах московской антидопинговой лаборатории может идти только после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена завершит свое расследование. Исполком ВАДА в июле после представленного Маклареном доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх – 2014 принял решение о приостановлении процесса переаккредитации московской антидопинговой лаборатории.

– В моем понимании, пока независимая комиссия ВАДА не завершит свое расследование, ни о каком полноценном функционировании лаборатории не может быть речи, – цитирует ТАСС Мутко. – Процесс по восстановлению ее в своих правах может быть запущен, думаю, только к концу года".

Министр спорта отметил, что финансирование лаборатории продолжается. "Там работают около 50 лаборантов, которые абсолютно ни в чем не виноваты, – продолжил собеседник ТАСС. – А манипуляциями могли заниматься только бывший руководитель лаборатории и его заместитель, но вы знаете, что Родченков и Соболевский находятся сейчас в Америке. Могу сказать, что у нас сейчас в лаборатории собран отличный коллектив, а сама она оснащена современнейшим оборудованием. Если мы все это растеряем, будет очень плохо.

Напомним, что независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства 9 ноября прошлого года опубликовала итоги расследования деятельности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов.

Позднее РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей ВАДА 18 ноября утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА. Однако с середины мая московская антидопинговая лаборатория получила разрешение от ВАДА брать кровь для составления биопаспортов спортсменов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3656361

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