Виталий Мутко: "Практически все вопросы по выполнению требований для восстановления РУСАДА решены"

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что практически все вопросы по выполнению дорожной карты для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решены.



Вопрос о восстановлении РУСАДА включен в повестку дня сентябрьского заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Окончательное решение может быть принято 16 ноября советом учредителей ВАДА.

- Практически все вопросы дорожной карты решены, она реализуется. В сентябре будет аудит, затем, перед заседанием совета учредителей ВАДА - еще один, - цитирует ТАСС Мутко. - Если восстановления в правах не произойдет, то это будет, как говорится, деньги на ветер.

Мы дали РУСАДА полную независимость. Управление организацией, по сути, отдано WADA. Работают два независимых эксперта, их деятельность оплачивает ВАДА.

Было 700 кандидатов, из них ВАДА выбрала шесть человек. Наблюдательный совет, который, опять же, был сформирован в соответствии с рекомендациями WADA, из этих шести в итоге выбрал одного. Сейчас новый генеральный директор освоится, мы проведем с ним встречу.

Но мы бы хотели, чтобы такие требования были не только к антидопинговому агентству России, а ко всем.