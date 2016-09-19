14:11 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Переноса турниров из России не будет"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что вопрос о переносе турниров по зимним видам спорта из России не стоит. Ранее независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена выступила с рекомендацией приостановить подготовку турниров на территории России и рассмотреть вариант их переноса.

- Все международные федерации подтверждают, что переносить турниры не будут, - цитирует "Р-Спорт" Мутко . - Пройдут все этапы Кубков мира, к тому же мы получили в 2021 году чемпионат мира по биатлону в Тюмени. Международная федерация санного спорта подтвердила проведение в 2020 году чемпионата мира в Сочи. Каких-то проблем со снятием международных соревнований у нас пока нет. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/biathlon/20160919/1087047592.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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igorvasilevich

Да никто переносить не будет им выгодна, чтобы Россия деньги выбрасывала на строительство все время не нужных сооружений.

14:56

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