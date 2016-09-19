Виталий Мутко: "Переноса турниров из России не будет"

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что вопрос о переносе турниров по зимним видам спорта из России не стоит. Ранее независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена выступила с рекомендацией приостановить подготовку турниров на территории России и рассмотреть вариант их переноса.

- Все международные федерации подтверждают, что переносить турниры не будут, - цитирует "Р-Спорт" Мутко . - Пройдут все этапы Кубков мира, к тому же мы получили в 2021 году чемпионат мира по биатлону в Тюмени. Международная федерация санного спорта подтвердила проведение в 2020 году чемпионата мира в Сочи. Каких-то проблем со снятием международных соревнований у нас пока нет.