Виталий Мутко: "Отстранение паралимпийской сборной России – абсолютно политическое решение"

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко по окончании совещания руководителей региональных федераций футбола МРО "Северо-Запад" и членов президиума Федерации футбола Санкт-Петербурга отметил, что Минспорта продолжит поддерживать российских паралимпийцев.

– Отстранение паралимпийской сборной России – абсолютно политическое решение. Никакой юридической основы под этим нет. Сложно комментировать это решение. Федеральный суд Швейцарии посчитал, что, во-первых, наш Паралимпийский комитет не доказал, что исполняет свои функции. Во-вторых, борьба с допингом более глобальна, чем защита индивидуальных интересов конкретного спортсмена. Это же нонсенс! Что касается 35 фамилий в докладе Макларена, то 20 из них сразу отлетают. Этот список надуман, из другой серии. Но мы все равно обязательно будем поддерживать паралимпийцев, дадим им реализовать свой потенциал. Может быть, в моральном плане это не будет сравнимо с Играми, но в организационном и материальном плане мы продолжим их поддерживать.

– Каковы шансы наших паралимпийцев участвовать в зимних Играх-2018?

– Большие. А какие вопросы к нашим паралимпийцам? Просто надо спокойно завершить эту историю и начинать нашему Паралимпийскому комитету восстанавливать свои права. Нельзя же отстранить команду и не сказать, как вернуться. Мне не нравится тон: дисквалификации, отстранения... Спорт должен объединять людей, народы. И, конечно, мы не должны создавать антидопинговую систему, которой нет в другом мире. Нельзя так, чтобы мы работали по одной системе, а США – по другой. У нас профессиональная футбольная лига проверяется, в Америке – нет. У нас КХЛ под контролем, а НХЛ – нет. Они как раз говорят, что мельдоний сейчас отменят, а в России уже за мельдоний отстраняют. Все должны везде делать одинаково. А не так, чтобы мы весь сезон охали-цокали, а Сундбю, оказывается, нарушитель антидопинговых правил, но это такой мелкий пункт... Да если бы у нас такой мировой лидер, как Сундбю, попался, то у нас было бы еще восемь комиссий! И они бы все проверяли, почему у нас астматики бегают за национальную команду! А у них – маленькой строчечкой прошло – и все. Извините, он выиграл все, что можно было выиграть в прошлом сезоне!