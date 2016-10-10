16:15 | ДОПИНГ

Виталий Мутко: "Нужно создать в России нетерпимость допинга"

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Сегодня. Лозанна. Президент МОК Томас БАХ.МОК предлагает России смириться с ВАДА

Министр спорта России Виталий Мутко в ходе форума "Россия – спортивная держава" отметил, что за последнее время люди стали иначе относиться к допингу. По словам чиновника, теперь общество осуждает спортсменов, применяющих допинг, передает из Доброграда спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– Раньше общество воспринимало допинговые истории иначе, – заметил Мутко. – Оно обращалось к чиновникам: "Вы спортсменов не защищаете, обижаете". Всегда чиновники были виноваты! А сейчас крен другой. Появилось осуждение. Люди, которые пытаются победить запрещенными методами, обманывают миллионы зрителей и дезориентирует молодежь, видящую, что кумиры побеждают нечестно. Нужно создать в России нетерпимость допинга, прививать детям принципы честной игры.

 

Мутко поддержал инициативы МОК по реформированию ВАДА

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Alex1507

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