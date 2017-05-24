Виталий Мутко: "Новый национальный план выведет борьбу с допингом в России на новый уровень"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в предыдущем плане борьбы с допингом в России сработали не все аспекты, из-за чего ВАДА урезала права страны на международной арене. Руководитель отметил, что все спортсмены должны понимать, что и без допинга можно добиваться успеха.

– У нас был национальный план, видение борьбы с допингом, но не все аспекты сработали – было большое количество нарушений антидопинговых правил в легкой и тяжелой атлетике, ряде других видов спорта, – цитирует ТАСС Мутко. – В связи с тем, что на основании доклада ВАДА наша система была урезана в правах, мы приняли решение еще раз изучить эту ситуацию. Смирнов вчера доложил план на Совете, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны.

Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг это плохо. Надо усердно тренироваться, использовать современные технологии, без допинга можно побеждать.