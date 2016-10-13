Виталий Мутко: "Ничего нового в дисквалификации пятерых ходоков нет"

Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что в Спортивном арбитражном суде Лозанны находятся еще несколько допинговых дел с участием российских спортсменов. По его словам, все эти дела не новые. Сегодня CAS вынес решение о дисквалификации пятерых российских ходоков, которые сдали положительный тест на допинг 2 июня 2015 года.

- Сейчас нас все это будет догонять, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Есть общий список людей, которые были отстранены. Это старый список. Федерация передала эти дела в суд. Еще будут дела – идет процесс. Есть еще и по Олимпийским играм люди отстраненные. Будут перепроверки, будет нас догонять информация. Это не новые решения.

CAS дисквалифицировал 5 российских ходоков за допинг