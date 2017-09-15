Виталий Мутко: "Невозможно за два года изобрести методы, делающие пробы ОИ-2014 положительными"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, что нельзя придумать методы, чтобы отрицательные пробы превратились в положительные. По его словам, необходимо дождаться конца расследования Международного олимпийского комитета, который занимается перепроверкой проб россиян с Олимпиады-2014.

- Когда комиссии МОК закончат расследования, тогда и поймем итоги, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Вот взять бы пробы вообще всех спортсменов и проверить их так же, как и проверяют пробы российских спортсменов. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи эти пробы проверяли, у всех призеров они были отрицательные. Что может произойти за два года, какие современные методы можно изобрести? Нам просто нужно ждать решения комиссий, ничего сейчас мы не поделаем.